16.06.2021 (17:00)

В Краснодарском крае началось международное тактическое учение «Славянское братство–2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Краснодарском крае началось международное тактическое учение «Славянское братство–2021»

На полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ в Краснодарском крае началась активная фаза международного российско-белорусско-сербского учения «Славянское братство–2021», которая пройдет в период с 16 по 18 июня.

В ходе практических действий военнослужащие отработают новые аспекты взаимодействия, в частности, вопросы тактических действий, высадку десанта для обеспечения ввода главных сил коалиционного подразделения трех стран. По замыслу, тактическое учение посвящено антитеррористической деятельности.

«Каждый год на территории одной из стран — Белоруссии, России или Сербии — мы проводим учение. В этом году мероприятие проходит на полигоне Раевский Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. Основная задача в этом году — отработать слаженность не только подразделений, но и штабов, чтобы наши коллективные штабы, силы были готовы к любым испытаниям», — отметил в своем приветственном слове заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Всего в учении под Новороссийском принимают участие почти 1000 военнослужащих из России, Белоруссии и Сербии. Около 100 военнослужащих из Сербии, порядка 300 военнослужащих Сил специальных операций Республики Беларусь на 60 единицах военной техники, а также более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ отработают взаимодействие в рамках совместных действий.



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