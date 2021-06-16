16.06.2021 (16:45)

В Челябинской области на полигоне ЦВО стартовало первое учение с применением БМПТ «Терминатор»

В Челябинской области на межвидовом полигоне стартовало первое тактическое учение гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) с применением боевых машин поддержки танков БМПТ «Терминатор».

К мероприятию привлечен танковый батальон танкового полка дивизии, усиленный ротой БМПТ. Воздушную поддержку наземным подразделениям окажет пара транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

В ходе первых совместных практических действий экипажи танков Т-72Б3 и БМПТ совершат скоростной марш протяженностью 60 километров, последовательно отработают наступательные и оборонительные действия в составе единого подразделения, отразят нападение разведывательно-диверсионных групп условного противника, выполнят боевые стрельбы из всех видов вооружения по целям, имитирующим бронетехнику, низколетящие воздушные цели и огневые средства противника на различных дальностях в дневное и ночное время.

Ранее в ходе опытной эксплуатации БМПТ военнослужащие ЦВО выполняли нормативы по приведению к бою, вождению и стрельбе из БМПТ вне тактической обстановки на танковых директрисах.

БМПТ «Терминатор» были поставлены в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими.

Всего в учении задействовано около 100 единиц военной техники и свыше 600 военнослужащих.

«Терминатор» – многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

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