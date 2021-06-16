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16.06.2021 (16:15)

Участники всеармейского этапа конкурса «Аварийный район» приступили к тренировкам

Спасатели, представляющие различные ведомства на состязаниях аварийно-спасательных формирований «Аварийный район-2021» в Хабаровском соединении 12-го Главного управления Минобороны России, приступили к тренировкам на новейшей учебно-материальной базе.

Впервые конкурс проводится на Дальнем Востоке. Его принимают у себя победители прошлогодних международных соревнований — хабаровчане, снова оказавшиеся в 2021 году первыми по результатам отборочных этапов среди команд 12-го Главного управления.

Команды ВМФ представлены военными специалистами Тихоокеанского и Северного флотов. Также за чемпионское звание будут бороться спасатели РВСН (Иркутск), ВКС (Москва), Госкорпорации «Росатом» (Москва) и МЧС России (Амурская область).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Аварийный район
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