16.06.2021 (16:15)
Участники всеармейского этапа конкурса «Аварийный район» приступили к тренировкам
Спасатели, представляющие различные ведомства на состязаниях аварийно-спасательных формирований «Аварийный район-2021» в Хабаровском соединении 12-го Главного управления Минобороны России, приступили к тренировкам на новейшей учебно-материальной базе.
Впервые конкурс проводится на Дальнем Востоке. Его принимают у себя победители прошлогодних международных соревнований — хабаровчане, снова оказавшиеся в 2021 году первыми по результатам отборочных этапов среди команд 12-го Главного управления.
Команды ВМФ представлены военными специалистами Тихоокеанского и Северного флотов. Также за чемпионское звание будут бороться спасатели РВСН (Иркутск), ВКС (Москва), Госкорпорации «Росатом» (Москва) и МЧС России (Амурская область).
Новости по теме:
Под Хабаровском прошла торжественная встреча команд-участниц всеармейского этапа конкурса АрМИ «Аварийный район-2021»
Пусковые установки «Тополь» в рамках тактического занятия вышли на маршруты боевого патрулирования в Тверской области
Метки: