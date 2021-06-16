16.06.2021 (16:30)
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проинспектировал сбор со специалистами полигонной службы
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на полигоне Тоцкий в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил проведение сбора со специалистами полигонной службы ВС РФ. Это мероприятие проводится с целью практического показа новых решений по оборудованию учебных объектов, по эксплуатации полигонного оборудования. Также в ходе сбора его участникам доводятся требования новых законов РФ по природопользованию и охране лесов.
Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проинспектировал объекты полигона и учебные места по оборудованию танкодрома, по порядку подготовки автоматизированной системы контроля результатов вождения боевых машин, по оборудованию и содержанию блочно-модульных конструкций и электроустановок, и пункт хранения и ремонта полигонного оборудования.
Здесь же, на полигоне Тоцкий, были определены лидеры проводимого в Вооруженных Силах России конкурса на лучший полигон 2020-2021 гг. и прошла церемония награждения:
1 место – полигон «Прудбой» ЮВО (Волгоградская обл.);
2 место – полигон «Сергеевский» ВВО (Приморский край);
3 место – полигон «Струги красные» ВДВ (г. Псков).
На церемонии заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вручил награды и ценные подарки начальникам лучших полигонов ВС РФ.