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16.06.2021 (16:30)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проинспектировал сбор со специалистами полигонной службы

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на полигоне Тоцкий в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил проведение сбора со специалистами полигонной службы ВС РФ. Это мероприятие проводится с целью практического показа новых решений по оборудованию учебных объектов, по эксплуатации полигонного оборудования. Также в ходе сбора его участникам доводятся требования новых законов РФ по природопользованию и охране лесов.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проинспектировал объекты полигона и учебные места по оборудованию танкодрома, по порядку подготовки автоматизированной системы контроля результатов вождения боевых машин, по оборудованию и содержанию блочно-модульных конструкций и электроустановок, и пункт хранения и ремонта полигонного оборудования.

Здесь же, на полигоне Тоцкий, были определены лидеры проводимого в Вооруженных Силах России конкурса на лучший полигон 2020-2021 гг. и прошла церемония награждения:

1 место – полигон «Прудбой» ЮВО (Волгоградская обл.);

2 место – полигон «Сергеевский» ВВО (Приморский край);

3 место – полигон «Струги красные» ВДВ (г. Псков).

На церемонии заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вручил награды и ценные подарки начальникам лучших полигонов ВС РФ. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Полигон
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