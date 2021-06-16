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16.06.2021 (16:00)

Впервые экипажи Су-34 ЦВО выполнят пуски ракет по воздушным целям на учении, стартовавшем в Астраханской области

Впервые экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе летно-тактического учения, стартовавшего в Астраханской области, выполнят пуски управляемых ракет по воздушным целям.

В рамках учебного мероприятия с летным составом были проведены разбор маршрута подлета в район боевого применения, теоретические инструктажи и практические тренировки на земле. Летчики выверили скорость, высоту и характеристики маневров.

В ходе следующего этапа учения экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершат более 20 самолетовылетов и выполнят пуски более 20 управляемых ракет класса «воздух-воздух».

Кроме того, в учении принимают участие экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительных авиаполков ЦВО, базирующихся в Пермском и Красноярском краях. Перехватчики выполнят пуски управляемых ракет по целям, имитирующим крылатые ракеты противника.

Летно-тактическое учение с применением авиационных средств поражения завершится в конце недели. В нем задействовано 17 единиц авиационной техники: истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, более 50 единиц наземной техники и около 500 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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