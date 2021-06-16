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16.06.2021 (15:45)

В Сибири началось летно-тактическое учение с полком армейской авиации ЦВО

В Сибири началось летно-тактическое учение с экипажами ударных Ми-24 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-В отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО).

В настоящее время в рамках учения экипажи совершили перелет на оперативные аэродромы с целью ухода от удара высокоточного оружия условного противника.

Кроме того, совместно с подразделениями специального назначения ЦВО вертолетчики отработают переброску десанта на территорию «противника» и эвакуацию условно раненых военнослужащих, выполнят элементы воздушного боя, задачи по ведению воздушной разведки и отработают технику пилотирования как днем, так и ночью.

На завершающем этапе учения экипажи выполнят задачи огневого поражения движущихся колонн бронированной техники условного противника неуправляемыми авиационными ракетами и пушечным вооружением.

В учении, которое продлится три дня, задействовано более 20 вертолетов Ми-8 и Ми-24, свыше 30 единиц наземной военной и специальной техники, а также около 500 военнослужащих из состава летного и инженерно-технического состава вертолетного полка и подразделения специального назначения ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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