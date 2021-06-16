16.06.2021 (15:30)

В Томске тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» посетило более 15 тыс. человек

В Томске тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» посетило более 15 тыс. человек. Воинский эшелон приветствовали жители Томской области, военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), военный комиссар области полковник Сергей Егерь, представители городской администрации, депутаты, кадеты и юнармейцы.

После торжественного митинга посетители акции смогли осмотреть экспозиции, устроенные в вагонах железнодорожного состава. На трёх платформах были представлены образцы современной техники и вооружения российской армии: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ». Здесь также экспонировались военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики: бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

Кроме того, гости акции посетили тематический вагон «Победа над невидимым врагом», посвящённый борьбе с COVID-19. В нем все желающие смогли пройти медицинское обследование. В другом вагоне, с выставкой «Дорога памяти», посетители с помощью терминалов могли просмотреть или разместить сведения о ветеранах Великой Отечественной войны.

Всего в состав воинского эшелона включено 17 тематических вагонов.

Также во время военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» 30 школьников города Томск прошли церемонию посвящения в ряды регионального отделения Юнармии.

Кроме того, на железнодорожном вокзале был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который посетило около 200 человек.

Справочно:

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Она завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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