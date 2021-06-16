16.06.2021 (15:15)

Первый с начала весеннего призыва воинский эшелон с новобранцами отправится на Дальний Восток из Свердловской области

Первый с начала весеннего призыва воинский эшелон с новобранцами отправится на Дальний Восток из Свердловской области.

19 июня в 8:00 на областном сборном пункте состоится торжественный митинг, посвященный отправке первого воинского эшелона. Около 700 призывников отправятся на службу в воинские части, дислоцированные в восточной части страны.

За время нахождения на сборном пункте все новобранцы прошли повторное тестирование на коронавирусную инфекцию. Автотранспорт, которым призывники будут доставлены на вокзал, и железнодорожный состав пройдут специальную дезинфекционную обработку. Все молодые люди будут обеспечены на путь следования медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Место и время сбора журналистов — центральный вход областного сборного пункта, Свердловская область, Артемовский район, д. Б.Трифоново, 7 часов 50 мин.

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