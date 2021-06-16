16.06.2021 (14:50)

Саперы Международного противоминного центра ВС РФ очистят от взрывоопасных предметов участок «Линий Маннергейма»

Специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных Сил Российской Федерации проведут работы по поиску и очистке от взрывоопасных предметов комплекса оборонительных сооружений на участке «Линии Маннергейма» в Ленинградской области.

По результатам предварительного изучения местности, проведенного специалистами МПЦ ВС РФ совместно с представителями Военного музея Карельского перешейка, были определены места, объем и сроки предстоящих работ. При установлении степени загрязненности саперы обнаружили несколько неразорвавшихся боеприпасов и фрагменты исторической военной техники.

В ходе запланированной экспедиции военнослужащим инженерных войск необходимо будет очистить от взрывоопасных предметов около 3 км будущих туристических троп и прилегающих к фортификационным сооружениям территорий. Кроме того, специалисты инженерных войск проведут работы по благоустройству дотов и по строительству деревянных мостов через эскарпы.

При проведении очистки местности от взрывоопасных предметов специалисты МПЦ ВС РФ будут применять современные средства поиска: селективный миноискатель ППО-2И, индукционный миноискатель ИМП-3, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, глубинный металлоискатель МГ-1И.

В этом году инженерными войсками совместно с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» предстоит провести комплекс мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов и благоустройству исторических фортификационных сооружений.

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