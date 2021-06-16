16.06.2021 (15:00)

В дальневосточном авиационном соединении проведена проверка подразделений антитеррора

В авиационном соединении дальней авиации ВКС в Амурской области проведена проверка Главным оперативным управлением Генерального штаба ВС РФ по вопросам противодействия терроризму в Восточном военном округе.

В ходе мероприятия проверены знания требований руководящих документов, экипировка и выполнение нормативов у личного состава подразделения противодействия терроризму.

Военнослужащие отработали действия при получении вводной об условном нападении на контрольно-пропускной пункт воинской части.

Для отражения нападения была выведена техника подразделения антитеррора, а также использованы средства имитации — взрывпакеты и холостые боеприпасы. Отработаны приёмы рукопашного боя и действия подразделений радиационной, химической и биологической защиты, а также медицинских и пожарных команд.

По результатам проверки представителями Генерального штаба ВС РФ действия подразделения противодействия терроризму авиационного соединения отмечены в положительную сторону.

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