16.06.2021 (15:00)
В дальневосточном авиационном соединении проведена проверка подразделений антитеррора
В авиационном соединении дальней авиации ВКС в Амурской области проведена проверка Главным оперативным управлением Генерального штаба ВС РФ по вопросам противодействия терроризму в Восточном военном округе.
В ходе мероприятия проверены знания требований руководящих документов, экипировка и выполнение нормативов у личного состава подразделения противодействия терроризму.
Военнослужащие отработали действия при получении вводной об условном нападении на контрольно-пропускной пункт воинской части.
Для отражения нападения была выведена техника подразделения антитеррора, а также использованы средства имитации — взрывпакеты и холостые боеприпасы. Отработаны приёмы рукопашного боя и действия подразделений радиационной, химической и биологической защиты, а также медицинских и пожарных команд.
По результатам проверки представителями Генерального штаба ВС РФ действия подразделения противодействия терроризму авиационного соединения отмечены в положительную сторону.