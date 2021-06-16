Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.06.2021 (15:00)

В дальневосточном авиационном соединении проведена проверка подразделений антитеррора

В авиационном соединении дальней авиации ВКС в Амурской области проведена проверка Главным оперативным управлением Генерального штаба ВС РФ по вопросам противодействия терроризму в Восточном военном округе.

В ходе мероприятия проверены знания требований руководящих документов, экипировка и выполнение нормативов у личного состава подразделения противодействия терроризму.

Военнослужащие отработали действия при получении вводной об условном нападении на контрольно-пропускной пункт воинской части.

Для отражения нападения была выведена техника подразделения антитеррора, а также использованы средства имитации — взрывпакеты и холостые боеприпасы. Отработаны приёмы рукопашного боя и действия подразделений радиационной, химической и биологической защиты, а также медицинских и пожарных команд.

По результатам проверки представителями Генерального штаба ВС РФ действия подразделения противодействия терроризму авиационного соединения отмечены в положительную сторону.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Саратовской области для военнослужащих дальней авиации провели праздничный концерт в честь Дня России
В Улан-Удэ военнослужащие отдельного командно-измерительного комплекса отработали нормативы по применению средств индивидуальной защиты
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря
В парке «Патриот» прошли празднования Дня России и 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского

Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false