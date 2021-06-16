16.06.2021 (14:45)

В Саратовской области для военнослужащих дальней авиации провели праздничный концерт в честь Дня России

В соединении дальней авиации в Энгельсе (Саратовская обл.) состоялись праздничные мероприятия, посвященные одному из главных государственных праздников — Дню России.

На торжественном построении личного состава наиболее отличившихся военнослужащих соединения наградили ценными подарками, благодарственными письмами и грамотами.

Праздничная часть мероприятия прошла в городском Доме культуры «Дружба». В ней приняли участие военнослужащие, члены их семей, ветераны, сотрудники различных силовых структур, представители движения «Юнармия», местной администрации и общественных организаций.

В завершение торжественной части состоялся праздничный концерт.

Перед зрителями выступили творческие коллективы авиационного гарнизона с художественными номерами, песнями и танцами. Специально приглашенным гостем стал Алексей Хворостян, исполнивший военно-патриотические песни.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице