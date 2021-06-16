16.06.2021 (14:30)

В Улан-Удэ военнослужащие отдельного командно-измерительного комплекса отработали нормативы по применению средств индивидуальной защиты

В отдельном командно-измерительном комплексе Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова в Улан-Удэ прошла комплексная тренировка по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

В ходе тренировки военнослужащие отработали практические вопросы подготовки, обслуживания и применения средств индивидуальной защиты, порядок проверки целостности и укладки СИЗ. Завершилась тренировка выполнением контрольных нормативов по РХБ защите, с которыми личный состав отдельного командно-измерительного комплекса справился без затруднений.

Регулярное проведение подобных тренировок позволяет военнослужащим подробно изучить типовые ошибки и повысить уровень практических навыков применения средств индивидуальной защиты.

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