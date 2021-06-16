16.06.2021 (14:15)

На всеармейском этапе конкурса «Воин мира» в Севастополе подвели итоги промежуточных состязаний «Эрудит» и «Атлет»

В Севастополе на территории соединения морской пехоты Черноморского флота завершились два этапа всеармейского конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проходящего в рамках Армейских международных игр–2021.

Лучших военнослужащих определили в промежуточных состязаниях под названиями «Эрудит» и «Атлет».

В знаниях военной истории и международного гуманитарного права в этапе «Эрудит» первое место заняли представители команды Восточного военного округа, причём как среди военнослужащих-мужчин — им стал сержант Андрей Веденский, так и среди военнослужащих-женщин, где лучшие результаты продемонстрировала ефрейтор Марина Говор.

Также состоялся этап «Атлет», проходивший на двух площадках, в ходе которого участники выполняли упражнение по метанию гранаты на дальность и точность, подтягивание на перекладине и бег на 100 метров. Первое место по результатам состязаний заняла команда Южного военного округа.

Всего во всеармейском конкурсе «Воин мира» принимают участие 14 команд, состоящих из четырех человек, среди которых одна представительница прекрасного пола. В состав сборной команды ЮВО входят военнослужащие Черноморского флота — победители окружного этапа конкурса.

Следующим состязанием конкурсной программы станет определение самых творческих личностей в литературно-художественном и танцевальном этапе «Кавалер (Сударыня)».

Завершится всеармейский конкурс «Воин мира» 20 июня торжественной церемонией закрытия.

По результатам состязаний военнослужащие, показавшие лучшие результаты в этапах, войдут в состав сборной Вооружённых Сил России и будут бороться за первое место в ходе проведения международного этапа конкурса «Воин мира».

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