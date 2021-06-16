16.06.2021 (13:55)

В Севастополе в рамках всеармейского конкурса «Армейский запас-2021» стартовал четвертый этап соревнований на звание лучшего подразделения пожарной охраны

В Севастополе в рамках всеармейского конкурса «Армейский запас-2021» состоялся старт четвертого этапа соревнований на звание лучшего подразделения пожарной охраны среди команд видов, родов войск, округов и флотов.

Торжественная церемония открытия состязаний прошла на территории музейного комплекса «Сапун-гора» под руководством начальника Службы пожарной безопасности Вооружённых Сил Российской Федерации полковника Дмитрия Щипанова.

Соревнования пройдут на тренажёрной базе Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота.

Участники будут состязаться в преодолении специализированной полосы препятствий пожарного, подъёме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, пожарной эстафете, боевом развёртывании пожарно-технического вооружения и непосредственно в организации слаженности действий при тушении различного вида возгораний.

За звание лучших военных пожарных будут бороться 14 команд из состава соединений и воинских частей видов, родов войск, округов и флотов.

В рамках конкурса для зрителей будет развёрнута выставка пожарной техники.

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