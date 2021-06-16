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16.06.2021 (14:00)

В Пензенском филиале Военной академии МТО прошли семейные спортивные соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья»

В Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва прошли семейные спортивные соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья».

Во время соревнований семьи военнослужащих боролись за звание самой спортивной, дружной и весёлой семьи. В составе каждой команды было три человека: мама, папа и ребёнок. На площадке царила лёгкая и весёлая атмосфера.

Спортивный праздник начался с открытия, во время которого команды зачитали свои боевые девизы, характеризующие названия команд. Участникам состязаний предстояло побороться в силе, ловкости и выносливости в шести весёлых спортивных эстафетах. В ходе испытаний все семьи проявили не только выносливость, силу воли и рвение к победе, но и смекалку.

И хотя все семьи рвались к победе, они активно и дружно поддерживали своих соперников. К слову, результаты участников во время прохождения испытаний фиксировались и озвучивались сразу. Все семьи награждены сладкими подарками. К тому же, как заметили родители, положительные эмоции детей, их счастливые лица — для них самая значимая награда.

Подобные семейные мероприятия не только сближают родителей и детей, но и передают подрастающему поколению представления об истинных семейных ценностях, приобщают к здоровому образу жизни.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Соревнования
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