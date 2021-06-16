16.06.2021 (13:15)

Гранатометчики мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области вышли на полигон Прудбой в рамках учебно-методического сбора

Гранатометчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области вышли на полигон Прудбой в рамках учебно-методического сбора.

Порядка 100 военнослужащих в течение трех недель пройдут теоретической курс подготовки, отработают комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых будут оценены по навыкам ведения современного боя, разведки местности и способностям ориентироваться в сложной тактической обстановке.

В ходе практических стрельб гранатометчикам предстоит уничтожить мишени, имитирующие живую силу и боевую технику противника, из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17.

По окончании сбора военнослужащие сдадут зачеты по маскировке, классификации целей, корректированию огня, продемонстрируют умение пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определять расстояния до цели и вести огнь на максимально возможных дальностях в светлое и темное время суток.

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