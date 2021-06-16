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16.06.2021 (12:45)

Около 1000 военнослужащих соединения ЮВО вышли на полигон Прудбой в Волгоградской области

Около 1000 военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) вышли на общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области для практических занятий в летнем периоде обучения.

Военнослужащие мотострелковых, артиллерийских, танковых подразделений, войск связи, радиационной, химической и биологической защиты будут совершенствовать профессиональное мастерство по огневой, тактической, специальной подготовкам, вождению боевых и специальных машин и другим дисциплинам.

На полигоне пройдут учения, в том числе двусторонние, с целью боевого слаживания подразделений с применением современных комплексов связи, разведки, артиллерии и беспилотной авиации в системе разведывательно-огневых комплексов.

В ходе боевых стрельб из стрелкового оружия, а также штатного вооружения боевых машин пехоты третьего поколения и танков Т-90А военнослужащие поразят различные типы мишеней как с коротких остановок, так и в движении на различных дистанциях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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