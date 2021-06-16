16.06.2021 (12:30)

С горными мотострелками ЮВО в Карачаево-Черкесии начался первый в летнем периоде обучения полевой выход

С военнослужащими мотострелковых подразделений горной бригады Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии начался первый в летнем периоде обучения масштабный полевой выход в горных условиях на полигоне Кобу-Баши.

В ходе занятий мотострелкам предстоит выполнить нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовкам. Молодые военнослужащие освоят более 20 специальностей.

Также водители приобретут профессиональные навыки в вождении бронетранспортеров и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек, серпантинам, а также участкам с вязким грунтом.

Основной упор будет сделан на повышение физической выносливости, психологической устойчивости и адаптивности военнослужащих в быстроменяющейся обстановке общевойскового боя.

Полевой выход продлится до конца июля и завершится боевыми стрельбами из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег» и другого стрелкового вооружения.

В занятиях принимают участие младшие специалисты-выпускники учебных центров Минобороны России, задействовано более 100 единиц военной техники ЮВО, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг», а также многоцелевые тягачи легкобронированные.

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