16.06.2021 (12:15)
Подразделения РХБ защиты ЮВО на учении в Северной Осетии ликвидировали последствия условной техногенной аварии
В Северной Осетии военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения ликвидировали последствия условной техногенной аварии на объектах местного гарнизона.
По замыслу учебного мероприятия было выявлено радиоактивное заражение местности. Получив сигнал «Радиационная опасность!», военнослужащие в составе автоколонны выдвинулись к месту заражения. Специалисты РХБ защиты на бронированных разведывательно-дозорных машинах произвели радиационную и специальную разведку местности, определили степень заражения грунта, установили радиометрический контроль и обозначили зараженный участок территории площадью около 1000 кв. метров специальными флажками.
В ходе учения личный состав отработал нормативы по развертыванию и оборудованию пунктов дозиметрического контроля, провёл специальную обработку и дезактивацию местности, военной и специальной техники.
Кроме того, была выполнена задача по аэрозольной маскировке района учения с целью противодействия высокоточному оружию, а также средствам воздушного нападения условного противника.
К учению привлекалось более 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.