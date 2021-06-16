Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.06.2021 (12:15)

Подразделения РХБ защиты ЮВО на учении в Северной Осетии ликвидировали последствия условной техногенной аварии

В Северной Осетии военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения ликвидировали последствия условной техногенной аварии на объектах местного гарнизона.

По замыслу учебного мероприятия было выявлено радиоактивное заражение местности. Получив сигнал «Радиационная опасность!», военнослужащие в составе автоколонны выдвинулись к месту заражения. Специалисты РХБ защиты на бронированных разведывательно-дозорных машинах произвели радиационную и специальную разведку местности, определили степень заражения грунта, установили радиометрический контроль и обозначили зараженный участок территории площадью около 1000 кв. метров специальными флажками.

В ходе учения личный состав отработал нормативы по развертыванию и оборудованию пунктов дозиметрического контроля, провёл специальную обработку и дезактивацию местности, военной и специальной техники.

Кроме того, была выполнена задача по аэрозольной маскировке района учения с целью противодействия высокоточному оружию, а также средствам воздушного нападения условного противника.

К учению привлекалось более 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Минометчики ЮВО в Ставропольском крае приступили к испытанию новой методики скоростной стрельбы с применением беспилотной авиации
В ЮВО завершился окружной этап конкурса подразделений РЭБ «Электронный рубеж-2021»
Артиллеристы ЮВО в составе разведывательно-огневого комплекса уничтожили в горах Кавказского хребта условного противника
В Ростовской области новобранцы 150-й мотострелковой дивизии ЮВО были приведены к Военной присяге

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false