16.06.2021 (12:15)

Подразделения РХБ защиты ЮВО на учении в Северной Осетии ликвидировали последствия условной техногенной аварии

В Северной Осетии военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения ликвидировали последствия условной техногенной аварии на объектах местного гарнизона.

По замыслу учебного мероприятия было выявлено радиоактивное заражение местности. Получив сигнал «Радиационная опасность!», военнослужащие в составе автоколонны выдвинулись к месту заражения. Специалисты РХБ защиты на бронированных разведывательно-дозорных машинах произвели радиационную и специальную разведку местности, определили степень заражения грунта, установили радиометрический контроль и обозначили зараженный участок территории площадью около 1000 кв. метров специальными флажками.

В ходе учения личный состав отработал нормативы по развертыванию и оборудованию пунктов дозиметрического контроля, провёл специальную обработку и дезактивацию местности, военной и специальной техники.

Кроме того, была выполнена задача по аэрозольной маскировке района учения с целью противодействия высокоточному оружию, а также средствам воздушного нападения условного противника.

К учению привлекалось более 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

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