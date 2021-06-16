16.06.2021 (13:00)

Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в заседании Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в восьмом заседании Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»), которое состоялось в режиме видеоконференции.

В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов довел участникам заседания российские подходы по ключевым вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По итогам мероприятия было принято совместное заявление министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров, нацеленное на дальнейшее укрепление многостороннего военного сотрудничества.

Справочно:

«СМОА плюс» – механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

Цель «СМОА плюс» – обеспечение благоприятных условий для открытого и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углубление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического взаимодействия между военнослужащими стран-участниц.

Деятельность специалистов в рамках «СМОА плюс» осуществляется в семи Экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.

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