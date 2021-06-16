16.06.2021 (12:01)

Минометчики ЮВО в Ставропольском крае приступили к испытанию новой методики скоростной стрельбы с применением беспилотной авиации

В Ставропольском крае военнослужащие минометных подразделений мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к испытанию новой методики скоростной стрельбы из минометов с применением беспилотной авиации.

В течение месяца на полигоне Николо-Александровский военнослужащие обучатся уничтожать цели на расстоянии от 800 до 1500 м в дневное и ночное время суток. Стрельбы будут проводиться с твердого грунта без предварительной подготовки огневых позиций. В условиях лесистой и степной местности полигона расчеты поразят свыше 100 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и укрепления противника.

Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами обеспечат видеофиксацию и корректирование наведения минометов для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.

Новые методики, внедряемые в подготовку расчетов орудий, позволяют мгновенно отражать атаки превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции.

Всего в занятиях по огневой подготовке на полигоне принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники.

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