16.06.2021 (11:30)

В ЮВО завершился окружной этап конкурса подразделений РЭБ «Электронный рубеж-2021»

В Ростовской области завершился окружной этап конкурса по полевой выучке подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) «Электронный рубеж-2021».

В ходе конкурса специалисты РЭБ ЮВО отработали задачи по развертыванию комплексов и станций, определили источники радиоэлектронного излучения на различных частотах, а также выполнили радиоэлектронное поражение источников радиосигнала.

Также практической частью состязания было предусмотрено выполнение тактико-специальных задач по прикрытию действий группировки войск от атак беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника, управляемых по радиоканалам.

Кроме того, участникам конкурса предстояло пройти специальный маршрут. Военнослужащие преодолели зараженный участок местности, провели дегазацию и обработку техники с помощью специального комплекта ДК-4, оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали условно раненого.

Конкурс проводился среди лучших офицеров и сержантов подразделений РЭБ ЮВО из Ростовской области, Адыгеи и Крыма, а также из российской военной базы ЮВО в Абхазии.

Всего в состязании приняли участие около 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 20 единиц специальной техники.

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