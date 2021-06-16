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16.06.2021 (10:00)

Артиллеристы ЮВО в составе разведывательно-огневого комплекса уничтожили в горах Кавказского хребта условного противника

В Северной Осетии артиллеристы 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в составе разведывательно-огневого комплекса уничтожили в горах Кавказского хребта условного противника.

Расчеты беспилотников провели разведку и обнаружили цели. После получения команды на их уничтожение артиллеристы и мотострелки открыли огонь из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и 120-мм минометов «Сани».

Для обозначения наземного противника использовались дымовые снаряды минометных батарей, а для воздушного противника – световые снаряды двух расчетов «Мста-С».

«Данные учения проводятся в войсковых соединениях для слаживания всех видов подразделений в единый кулак. Считается, что артиллерия – бог войны, но без качественной разведки и огневого прикрытия она мало что может», – пояснил командир гаубичного дивизиона майор Сергей Тихонов.

В учении приняли участие более 800 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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