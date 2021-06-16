16.06.2021 (09:00)

В Ростовской области новобранцы 150-й мотострелковой дивизии ЮВО были приведены к Военной присяге



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ростовской области новобранцы 150-й мотострелковой дивизии ЮВО были приведены к Военной присяге

В 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге молодого пополнения. На мероприятии присутствовали родители и родственники военнослужащих, представители духовенства и юнармейцы.

С напутственным словом перед новобранцами выступили представители командования 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, ветераны Вооруженных Сил России, представители общественных и военно-патриотических организаций.

Когда командиры подразделений доложили вышестоящему командованию о завершении приведения вновь прибывшего пополнения к Военной присяге, состоялось показательное выступление военнослужащих разведывательного подразделения соединения, а военный оркестр ЮВО выступил с музыкальным попурри.

Затем была организована встреча с родителями, в ходе которой представители командования частей разъяснили им основные требования, предъявляемые к военнослужащим, рассказали и показали условия их службы и быта, а также ответили на их вопросы.

В течение месяца с молодым пополнением был проведен комплекс занятий по строевой и тактической, медицинской подготовкам и топографии. На огневой подготовке они выполнили первые нормативы по стрельбе.

Всего на верность Отечеству сегодня присягнули около 100 новобранцев, призванных из различных субъектов Российской Федерации.

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