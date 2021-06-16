16.06.2021 (11:00)

Артисты ЦДРА выступили с концертом перед российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

В течение двух дней творческая бригада Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе радовала своим искусством российских военнослужащих, выполняющих миротворческие задачи в Нагорном Карабахе.

Творческую миссию артистов центрального военного учреждения культуры точно определила художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова: «Мы подготовили песни на разных языках — и на армянском, и на азербайджанском, потому что мир с соседями — это самое святое, что может поддержать Россия. Артисты Центрального дома — это, естественно, артисты Российской армии, и мы тоже хотели бы внести свою лепту в дело мира и добра».

Первый концерт состоялся 12 июня в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню России, на базе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Сразу после торжественного марша военнослужащих артисты ЦДРА прямо на строевом плацу оказались в центре внимания. В их исполнении прозвучали песни «Мой дом — Россия», «Мы вернемся домой», «Родина», «Приказ на Кавказ», «Мир вашему дому» и другие произведения. Второй концерт прошел в полевых условиях — на блокпосту российских миротворцев.

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