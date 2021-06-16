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16.06.2021 (13:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие со специалистами тылового обеспечения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие со специалистами роты материального обеспечения.

На его теоретическом этапе военнослужащие изучали: нормы продовольственного и вещевого довольствия, правила хранения продуктов и их приготовления в полевых условиях, требования безопасности при транспортировке горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также тактико-технические характеристики закрепленной за ними военной техники. В ходе практической части занятия они выполнили нормативы по развертыванию полевой кухни, полевого пункта заправки, пункта питания и полевой бани.

Занятие со специалистами тылового обеспечения ОГРВ ПРРМ прошло в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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