Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.06.2021 (13:45)

В Забайкальском крае прошла тренировка специалистов топографической службы ВВО на современной навигационной технике

В Забайкальском крае во время занятия по специальной подготовке специалисты подразделения топографического обеспечения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) отработали вопросы топогеодезического и навигационного обеспечения соединений и воинских частей.

Получив сигнал учебной тревоги, военнослужащие совершили марш в район выполнения задач, где развернули современные подвижные навигационно-геодезические комплексы (ПНГК-1) и подвижные цифровые топографические системы (ПЦТС). С помощью специального оборудования, установленного внутри машин, военные топографы создали 3D макет местности, на который, согласно поступившим данным, в реальном времени наносились объекты учебно-боевой обстановки.

Новые топографические системы способны осуществлять хранение, контроль и выдачу потребителям цифровой информации о местности, оперативно создавать и обновлять геоинформационные документы в цифровом и аналоговом виде.

Кроме того, подвижные цифровые топографические системы способны проводить анализ и оценку местности в топогеодезическом отношении, создавать цифровые ортофотопланы, топографические карты, пространственные модели местности, отображать 3D модели на экранах коллективного пользования.

В занятии было задействовано около 50 военнослужащих и 10 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Спецназ ВВО отработал противодиверсионные действия на полигоне в Забайкалье
Амурскому краснознаменному общевойсковому объединению ВВО исполнилось 78 лет со дня образования
Новейший комплекс РЭБ ВВО «Поле-21» прикрыл военные объекты в ходе учения в Республике Бурятия
Что такое «Умный штаб» узнают посетители МВТФ «АРМИЯ–2021» в Приморье

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false