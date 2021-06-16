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16.06.2021 (08:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с разведчиками

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие с разведчиками.

При проведении занятия по разведке личный состав отработал ряд специфических задач. По замыслу занятия, разведгруппа совершила марш-бросок в тыл условного противника.

В ходе занятия разведчики отработали бесшумный подход к наблюдательному пункту и взятие часовых в плен без единого выстрела, после чего разведгруппа уничтожила командный пункт противника. При отходе к своим позициям с целью дезорганизации условного противника разведгруппа использовала дымовую завесу. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано около 1000 средств имитации.

По итогам занятия разведчики ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень профессиональных навыков. Занятие прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Западный военный округ
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