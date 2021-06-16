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16.06.2021 (06:00)

Спецназ ВВО отработал противодиверсионные действия на полигоне в Забайкалье

В Забайкальском крае с подразделениями специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ЦВО) проведено тактико-специальное занятие по осуществлению рейдовых и противодиверсионных действий.

Военнослужащие в составе групп спецназа в заданном районе совершили марш и вышли в зону выполнения разведывательных задач, где обнаружили и уничтожили полевой лагерь условного противника.

Разведка местности была осуществлена с помощью беспилотных летательных аппаратов «Тахион» и комплекса электронной разведки «Соболятник».

На завершающем этапе группы спецназа были оперативно эвакуированы из района выполнения задачи на бронированных автомобилях «Тайфун».

Полевые занятия с подразделениями спецназа ВВО продлятся три дня и завершатся боевыми стрельбами из стрелкового оружия и гранатометов в составе разведывательных групп, а также выполнением комплексных упражнений по наведению и корректировке огня артиллерии. В них принимает участие несколько сотен военнослужащих, задействованы десятки  единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Спецназ , Восточный военный округ
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