16.06.2021 (05:00)

Амурскому краснознаменному общевойсковому объединению ВВО исполнилось 78 лет со дня образования

Амурское краснознаменное общевойсковое объединение Восточного военного округа (ВВО) отметило 78-ю годовщину со дня основания. По этому случаю 15 июня в Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения ВВО состоялись торжественные мероприятия.

С поздравительными словами выступил исполняющий обязанности командующего объединением генерал-майор Сергей Нырков. Он поздравил офицеров штаба и весь личный состав со знаменательным событием. По окончании торжественного митинга для военнослужащих артистами Дома офицеров был дан праздничный концерт.

Справочно:

Амурское Краснознаменное общевойсковое объединение является правопреемником 29-го стрелкового корпуса, формирование которого началось 15 июня 1943 года в разгар Великой Отечественной войны. Соединения и части успешно действовали на Центральном фронте под общим командованием Константина Рокоссовского. День Победы воины корпуса встретили юго-восточнее Данцига (ныне Гданьск, Польша). По итогам войны 48 воинам корпуса было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Трое из них – старший лейтенант И. Ладушкин, младший лейтенант В. Леваков и сержант Н. Носуля – навечно зачислены в списки объединения.

В апреле 1966 года управление 29 стрелкового корпуса прибыло на новое место постоянной дислокации – в город Белогорск Амурской области. В июне 1969 года переформировано в полевое управление общевойсковой армии.

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