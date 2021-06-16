16.06.2021 (04:00)

Новейший комплекс РЭБ ВВО «Поле-21» прикрыл военные объекты в ходе учения в Республике Бурятия

На полигоне «Бурдуны» (Республика Бурятия) в рамках учения военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа развернули новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

Он служит преградой для систем спутниковой навигации, а также препятствует полетам беспилотников, ударам крылатых ракет и другого высокоточного оружия. Система способна не только глушить сигналы, но и вносить в них искажения, формируя ложные координаты.

Специалисты РЭБ, в подразделение которого поступило это средство радиоэлектронной борьбы, прошли переподготовку и специальный курс обучения.

В полевых условиях военнослужащие ВВО выполняют нормативы по развертыванию модулей, подавлению спутниковых навигационных систем. Специалисты РЭБ совместно с расчетом БЛА, который выполняет роль дрона условного противника, отработали эпизод подавления БЛА в заданной зоне и принуждения к посадке. Для более эффективной работы, комплекс РЭБ «Поле-21» часто используется в сочетании с другими современными средствами РЭБ, в частности, «Житель», «Лесочек», «Борисоглебск-2».

Стоит отметить, что в комплексе используется не одна или несколько машин, а до сотни разнесенных на большое расстояние друг от друга передатчиков помех. Каждым из них можно управлять удаленно, активировать и выключать при необходимости с помощью пульта. Это позволяет покрыть радиопомехами обширную территорию.

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