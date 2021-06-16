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16.06.2021 (03:00)

Что такое «Умный штаб» узнают посетители МВТФ «АРМИЯ–2021» в Приморье

В рамках проведения международного военно-технического форума (МВТФ) «АРМИЯ–2021» военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье представят посетителям функционирование программного обеспечения «Умный штаб».

Увидеть его работу можно будет на площадке № 3, развёрнутой в штабе объединения по адресу г. Уссурийск, ул. Тимирязева 51.

Мероприятия пройдут в населенных пунктах дислокации соединений и воинских частей объединения ВВО в Приморском и Хабаровском краях на восьми демонстрационных площадках в конце августа.

В ходе работы форума состоится демонстрация возможностей современного оружия и военной техники, находящихся на вооружении объединения. Также посетителям будут представлены показательные выступления разведчиков, связистов, артиллеристов, десантников и инженеров.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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