16.06.2021 (02:00)

На Камчатке завершился учебный сбор подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота по вождению бронетранспортёров на плаву

На Камчатке прошёл учебный сбор по вождению бронетранспортёров на плаву с военнослужащими соединения морской пехоты ТОФ Войск и сил на Северо-востоке России.

В ходе мероприятия участниками отработаны теоретические и практические вопросы по действиям экипажей БТР-82А как в рамках индивидуальной подготовки, так и в составе взводов и рот. Особое внимание руководство сборов уделяло вопросам обеспечения безопасности маневров, в том числе спасению машин, потерявших ход.

Во время сборов было подготовлено три учебных места. На первом месте проверялась готовность машин к вождению на плаву их исправность и герметичность. На втором- отрабатывалось вождение бронетранспортёров на плаву в составе ротных колонн в кильватерном строю. На третьем – отработка действий роты морской пехоты в составе передового отряда при захвате пункта высадки и ведение боевых действий на берегу, а также снятие тактических нормативов.

Для отработки задач на учебных местах при выходе техники на плав были задействованы две группы водолазных специалистов.

По результатам сбора все поставленные цели были достигнуты, экипажи БТР-82А приобрели прочные навыки вождения боевых машин на плаву в составе подразделений.

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