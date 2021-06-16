16.06.2021 (01:00)

В ТОВВМУ имени С.О.Макарова в рамках проекта «Помним. Ценим. Скорбим!» продолжается работа по увековечиванию памяти выпускников училища

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище продолжается работа в рамках проекта «Помним. Ценим. Скорбим!», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Ставшее итогом кропотливой работы творческого коллектива издание «Книги Памяти. Тихоокеанское высшее военно-морское училище (1941-1945)» уже передана десяткам ветеранов Приморского края. Вручение книги прошло в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Североморске, Калининграде, Балтийске, Самаре, в Московской области, поселке Верхняя Тура (Свердловская обл.) и др. География проекта уже вышла далеко за пределы России.

В апреле текущего года состоялось возложение венка к месту захоронения Героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта Ивана Тихоновича Авеличева (1911-1945), выпускника курсов ускоренной подготовки командного состава Тихоокеанского флота при ТОВВМУ и, в дальнейшем, сотрудника училища (1939-1942). Памятная церемония у мемориала на месте братского захоронения советских воинов на площади Звыченства (Победы) в центре польского города Дембно собрала ветеранов Войска Польского, Военно-Морского флота ПНР и СССР из разных районов Польши.

В Историческом музее польско-советской и польско-российской дружбы города Свиноуйсьце Западно-Поморского воеводства руководитель польской волонтерской организации «Содружество КУРСК» Ежи Тыц передал участникам возложения Книгу Памяти ТОВВМУ. Также по поручению командования училища и Совета старшин Владивостокского морского собрания бывший старший матрос ВМФ СССР А.Л. Щавиньский вручил присутствовавшим на мероприятии польским волонтерам и активистам грамоты и благодарственные письма от руководства училища и общественной организации.

В начале июня в городе Балтийске за активную работу по сохранению исторической памяти о советских воинах, погибших в годы Второй мировой войны, командир польской волонтерской организации «Содружество КУРСК» («Stowarzyszenie KURSK») хоронжий Войска Польского Ежи Тыц был награжден плакеткой с благодарностью от начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова.

Кропотливая работа по увековечению памяти сотрудников и выпускников училища, погибших в годы Великой Отечественной войны, в том числе на территории европейских государств продолжается.

Справочно:

Проект «Помним. Ценим. Скорбим!», подготовленный старшинами Владивостокского морского собрания, членами Союза моряков-подводников ТОФ, преподавателями и курсантами ТОВВМУ в 2019 году был представлен на второй конкурс Президентских грантов для некоммерческих организаций от Владивостокского морского собрания по направлению: «Сохранение исторической памяти», и стал победителем этого конкурса.

В ходе реализации проекта обобщается и систематизируется обширный массив исторических источников: архивных материалов, донесений о безвозвратных потерях, учетные карточки воинских захоронений, наградные листы и прочее. К работе над информацией и проведению памятных мероприятий привлекаются курсанты, педагоги и выпускники училища, а полученные результаты используются в процессе организации работы военно-научного общества курсантов.

На основе полученных данных создана система учета документов о погибших в годы Второй мировой войны, издана и распространяется «Книга Памяти. Тихоокеанское высшее военно-морское училище (1941-1945)». Она вручается ветеранам, курсантам, военнослужащим ТОВВМУ, передается в библиотеки, военно-учебные заведения и патриотические клубы Приморского края и других регионов России

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