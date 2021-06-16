16.06.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечивают безопасность восстановительных работ водопроводной магистрали в Мартунинском районе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечивают безопасность восстановительных работ водопроводной магистрали в Мартунинском районе

Военнослужащие российского миротворческого континента выполняют задачи по контролю режима прекращения огня и обеспечению безопасности восстановительных работ инфраструктуры населенных пунктов вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

В Мартунинском районе при обеспечении безопасности российскими миротворцами проводятся восстановительные работы по прокладыванию водопроводной магистрали для обеспечения водой двух населенных пунктов.

«Ведутся работы по восстановлению водоснабжения в селах Тагавард и Красного базара», - сообщил глава администрации Мартунинского района Нагорного Карабаха Эдик Ованесян.

Ближайшая водоносная станция находится вблизи линии разграничения, поэтому местные жители обратились в Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента для обеспечения безопасности при проведении работ.

«После войны у нас были проблемы с водоснабжением в этих двух сёлах, мы обратилась к миротворцам Российской Федерации. Отреагировали очень оперативно, за это огромное спасибо» – выразил слова благодарности глава администрации.

Непосредственно на месте восстановительных работ, российские саперы провели осмотр прилегающей территории и осуществили поиск взрывоопасных предметов, после чего разрешили работу инженерной техники.

После замены 20 километров трубопровода, более 2500 жителей сел Тагавард и Красный базар Нагорного Карабаха будут обеспечены питьевой водой.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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