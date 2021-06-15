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15.06.2021 (21:40)

Военнослужащие Северного флота начали очистку западной части острова Кильдин в Баренцевом море

Личный состав взвода ликвидации экологического ущерба в Арктике приступил к очередному сезону сбора металлического мусора на острове Кильдин в Баренцевом море. В прошлом году военнослужащие собирали металлолом в его восточной части. В нынешнем году военные экологи работают на Западном Кильдине.

Объём работ по экологической очистке самого ближнего к главной базе Северного флота арктического острова на этот сезон такое же, как и в прошлом – 300 тонн металлолома, оставшегося ещё с советского периода освоения Кильдина.

13 человек экологического взвода, грузовик и колёсный кран были доставлены на остров неделю назад. Военнослужащие уже собрали и свезли к береговой линии около 22 тонн металлического мусора. Для ускорения работы по экологической очистке Кильдина в дальнейшем планируется доставить на остров ещё один грузовик КамАЗ и гусеничный тягач, для буксировки остовов крупногабаритной техники.

Сезон очистки продолжится до сентября. В завершение работ металлолом будет вывезен на материк десантными кораблями и судами вспомогательного флота СФ.

Экологическая очистка Арктики является одной из приоритетных задач системы материально-технического обеспечения Северного флота, которая выполняется ежегодно в летне-осенний период на протяжении нескольких лет. Масштабная работа на острове Кильдин впервые была начата в прошлым летом. Ранее очистка острова и вывоз мусора носили разовый характер.

Основные работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике североморцы проводили на острове Котельный в море Лаптевых, где расположена военная база Северного флота «Северный клевер». За пять лет работы на острове было вывезено более 3,5 тысяч тонн металлического мусора, большую часть которого составляли бочки из-под топлива и ГСМ, оставленные там до 90-х годов прошлого века.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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