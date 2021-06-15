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15.06.2021 (21:30)

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» отработал учебную торпедную стрельбу по подводной лодке

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» провел зачётное тактическое учение по атаке подводной лодки условного противника. Учение прошло сегодня в первой половине дня в полигонах боевой подготовке Северного флота в Баренцевом море. Роль подводного противника выполнила подводная лодка «Калуга».

Боевые расчёты противолодочного корабля отработали полный спектр задач по поиску и слежению за подводным противником, а также выполнили стрельбу практической (учебной) торпедой по подводной лодке. Стрельба была признана успешной, подводный противник – условно уничтожен.

После стрельбы всплывшая торпеда была найдена и поднята из воды экипажем катера-торпедолова, который обеспечивал проведение учения.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжил выполнение задач в Баренцевом море по плану боевой подготовки. Его экипажу предстоит отработать учение по противовоздушной обороне и другие практические элементы второй задачи курсам подготовки надводного корабля в море.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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