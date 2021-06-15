15.06.2021 (21:15)

Технополис «Эра» представил более 20 разработок на «Российской неделе высоких технологий – 2021»

Военный инновационный технополис «Эра» в рамках «Российской недели высоких технологий-2021», которая проходит в Москве с 15 по 18 июня, представил более 20 перспективных разработок.

На выставочном стенде представлены результаты совместной деятельности организаций и участников технополиса «Эра» в области искусственного интеллекта, медицины. Значительная часть представленных экспонатов проходит этап апробации в технополисе и в заинтересованных органах военного управления с целью оценки возможности внедрения в повседневную деятельность Минобороны России.

В частности, на выставочном стенде представлена новая автоматизированная система научно-технической экспертизы инновационных и научно-технических проектов «Эксперт-ЭРА». Она предназначена для обеспечения и сопровождения экспертной деятельности технополиса. Система представляет собой веб-приложение.

Как отметил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, технополис «Эра» способен обеспечить испытания «решений на основе технологий искусственного интеллекта и реализует возможность взаимодействия Минобороны России с ведущими предприятиями ОПК, высшими учебными заведениями и научными организациями с целью создания технологий для перспективного вооружения».

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