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15.06.2021 (21:00)

В Министерстве обороны учредили новые звания для военных изобретателей

В целях поощрения лучших изобретателей и рационализаторов Вооруженных Сил Российской Федерации, стимулирования их деятельности и дальнейшего вовлечения личного состава в научно-техническое творчество научно-техническим комитетом Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации была организована работа по учреждению почетных званий Министерства обороны Российской Федерации «Почетный изобретатель» и «Почетный рационализатор».

Специалистами научно-технического комитета Главного управления боевой подготовки разработаны знаки «Почетный изобретатель» и «Почетный рационализатор».

Министром обороны Российской Федерации подписан приказ «Об учреждении почетных званий Министерства обороны Российской Федерации «Почетный изобретатель» и «Почетный рационализатор».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Приказ
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