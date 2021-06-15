15.06.2021 (21:00)
В Министерстве обороны учредили новые звания для военных изобретателей
В целях поощрения лучших изобретателей и рационализаторов Вооруженных Сил Российской Федерации, стимулирования их деятельности и дальнейшего вовлечения личного состава в научно-техническое творчество научно-техническим комитетом Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации была организована работа по учреждению почетных званий Министерства обороны Российской Федерации «Почетный изобретатель» и «Почетный рационализатор».
Специалистами научно-технического комитета Главного управления боевой подготовки разработаны знаки «Почетный изобретатель» и «Почетный рационализатор».
Министром обороны Российской Федерации подписан приказ «Об учреждении почетных званий Министерства обороны Российской Федерации «Почетный изобретатель» и «Почетный рационализатор».