15.06.2021 (20:00)

Всеармейский этап конкурса «Кубок моря – 2021» спланирован к проведению в Санкт-Петербурге на базе Военного института (дополнительного профессионального образования) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

Всеармейский этап конкурса «Кубок моря – 2021» спланирован к проведению в Санкт-Петербурге в период 28 июня по 03 июля 2021 года на базе Военного института (дополнительного профессионального образования) Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия».

Участникам предстоит состязаться за звание лучших расчётов «Главный командный пункт корабля – Боевой информационный пост – Штурман» (ГКП – БИП – ШТУРМАН). Задачи разыгрываются на учебном тренажере «Мостик», судьи оценивают действия корабельных расчетов при маневрировании корабля, расхождении в море со встречными кораблями и судами. Наряду с этим, командиры тактических групп кораблей, командиры кораблей, командиры боевых частей кораблей показывают уровень своей профессиональной подготовки в ходе тактических летучек по принятию решений на применение корабельного вооружения. Корабельные боевые расчеты противоминных кораблей с использованием тренажеров «Дуэль» отрабатывают конкурсные задачи по постановке минных заграждений, а корабельные противолодочные расчеты состязаются в номинациях применения противолодочного оружия.

Всего в состязаниях в рамках Всеармейского этапа военно-морского конкурса «Кубок моря – 2021» принимают участие свыше 200 военнослужащих Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

По результатам Всеармейского этапа конкурса «Кубок моря – 2021» будет определен лучший экипаж корабля, лучший командир корабля, лучший командир боевой части корабля и лучший корабельный боевой расчет. Сильнейшим предстоят состязания на международном этапе «Кубка моря» в рамках «Армейских международных игр – 2021».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице