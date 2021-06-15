15.06.2021 (19:30)
Золотые медали 2 этапа V Летней Спартакиады Молодежи России завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург
В Казани завершились соревнования по фехтованию среди юниоров в рамках второго этапа V летней Спартакиады Молодежи России.
В личном первенстве рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Кирилл Тюлюков одержал победу в решающем поединке с соперником из Республики Татарстан Разилем Закировым.
Третье место разделили Сергей Сомов (Республика Татарстан) и Антон Георгиевский (Нижегородская область).
Команда Нижегородской области, в составе которой выступал рядовой вместе с Артемом Султановым, Антоном Георгиевским и Кириллом Сухановым победила в соревнованиях среди команд.
Второе место заняла команда Республики Татарстан. Тройку лидеров замкнули представители Пермского края.
Новости по теме:
Метки: