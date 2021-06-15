15.06.2021 (19:30)

Золотые медали 2 этапа V Летней Спартакиады Молодежи России завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург

В Казани завершились соревнования по фехтованию среди юниоров в рамках второго этапа V летней Спартакиады Молодежи России.

В личном первенстве рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Кирилл Тюлюков одержал победу в решающем поединке с соперником из Республики Татарстан Разилем Закировым.

Третье место разделили Сергей Сомов (Республика Татарстан) и Антон Георгиевский (Нижегородская область).

Команда Нижегородской области, в составе которой выступал рядовой вместе с Артемом Султановым, Антоном Георгиевским и Кириллом Сухановым победила в соревнованиях среди команд.

Второе место заняла команда Республики Татарстан. Тройку лидеров замкнули представители Пермского края.

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