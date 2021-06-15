15.06.2021 (20:15)
Армеец завоевал серебряную медаль в личном зачете на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире
В Египте на предолимпийском чемпионате мира по современному пятиборью, спортсмен ЦСКА Александр Лифанов взял «серебро» в личном зачете.
Прапорщик Александр Лифанов занял второе место в личном зачете на чемпионате мира по современному пятиборью, который завершился в Каире. Армеец завершил соревнования с результатом 1426 баллов.
Победу одержал спортсмен из Венгрии Адам Мароши, набравший 1435 баллов. Замкнул тройку призеров египтянин Ахмед Эль-Генди - 1417.
Лейтенант Гульназ Губайдуллина вошла в число спортсменок, завоевавших олимпийские лицензии по рейтингу, который принял окончательный вид по окончании личных соревнований на чемпионате мира 2021 года в Каире.
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