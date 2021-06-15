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15.06.2021 (18:50)

Гранатометчики армейского корпуса отрабатывают уничтожение бронетехники условного противника

На практическом этапе занятий гранатометчики отработали ведение  разведки, определение видов целей и расстояние до них, а также уничтожение бронетехники и живой силы условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости и выстрелами с взрывателями мгновенного действия. Стрельбы проводились из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

В ходе проведения боевых стрельб, как в дневное, так и в ночное время, военнослужащие поразили порядка 100 мишеней, израсходовав при этом более 200 гранатометных выстрелов.

Мероприятия боевой подготовки стартовали в начале июня и продлятся до конца месяца. В них задействовано около 300 военнослужащих из воинских частей и соединений армейского корпуса Балтийского флота, а также соединения морской пехоты БФ.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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