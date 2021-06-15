15.06.2021 (18:40)

Представители структурных подразделений Главного командования ВМФ привели в порядок воинские захоронения в Санкт-Петербурге

В преддверии Дня памяти и скорби военнослужащие Военного института (дополнительного профессионального образования) Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кущнецова» совместно с морскими кадетами средней образовательной школы № 189, подшефной Главному командованию ВМФ, привели в порядок воинские захоронения на Казачьем кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Работы производились на захоронениях героев Великой Отечественной войны вице-адмирала Валентина Дрозда и вице-адмирала Юрия Ралля.

В ходе совместных работ военнослужащие и учащиеся СОШ № 189 произвели уход за памятниками и прилегающей территорией, зажгли свечи памяти и почтили героев войны построением Почётного караула.

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