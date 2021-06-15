15.06.2021 (18:30)

В филиале Военной академии МТО (г. Вольск) состоялась выставочная экспозиция «О России с любовью»

В филиале Военной академии МТО (г. Вольск) состоялась фотовыставка под названием «О России с любовью». Экспозиция была оформлена коллективом кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала Военной академии и была посвящена Дню России.

Фотоработы, вошедшие в выставку, были отобраны под руководством доцента кафедры кандидата исторических наук Софьи Маркушиной совместно с представителями Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество». Особенностью выставки является то, что авторами фотографий стали преподаватели кафедры и члены их семей.

Фотографии распределились по четырем разделам «Путешествуя по России», «Москва и Подмосковье», «Многоликий Петербург», «Родные пенаты».

Перед посетителями выставки во всем многообразии предстали красоты российских городов и их окрестностей – Елабуги, Нижнего Новгорода, Суздаля, Пскова, Казани, Оренбурга, Таганрога, Москва, Санкт-Петербурга, Балакова, Хвалынска, родного Вольска, Республики Чечня, Карелии.

Авторы Тамара Абдулмуталинова, Ольга Ершова, Софья Маркушина, Сергей Постников, Александр Наумлюк, Инна Хациева постарались передать в 110 работах то восхищение, настроение и тот «дух», который из века в век вдохновляет русских людей на великие свершения и подвиги ради родной земли и своего народа.

Выставка вызвала у преподавательского состава и обучаемых живой интерес и желание к более глубокому изучению родной земли, способствовала активизации военно-патриотического воспитания, формированию качеств гражданина и защитника России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице