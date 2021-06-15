15.06.2021 (18:30)

На полигоне Алабино в раках форума «Армия-2021» продемонстрируют действия подразделений Сухопутных войск

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» под руководством офицеров Главного командования Сухопутных войск состоится динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники.

Военнослужащие Сухопутных войск продемонстрируют действия подразделений в разведывательном дозоре, рейдовом отряде, общевойсковом и противотанковом резервах, в нанесении огневого поражения противнику из реактивной и ствольной артиллерии, а также уничтожение воздушного противника силами средств войсковой ПВО, форсирование и переправу через водную преграду.

Особенностями динамического показа вооружения ракетных войск и артиллерии являются: применение в ходе показа «артиллерийской карусели» — непрерывной огневой поддержки общевойсковых формирований в ходе выполнения ими тактических эпизодов различными артиллерийскими орудиями одновременно или в ходе установленной очередности.

Впервые будут показаны маневренные и огневые возможностей 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Нона-СВК». Кроме того, запланирована демонстрация возможностей перспективного противотанкового ракетного комплекса «Корнет-ЭМ», оснащенного двумя автоматизированными пусковыми установками на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М».

Подразделения войсковой ПВО отработают вопросы прикрытия общевойсковых подразделений от ударов тактической авиации условного противника, а во взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы — и от действий ударных, разведывательных и многофункциональных беспилотных летательных аппаратов.

Всего в динамическом показе на полигоне Алабино будет задействовано более 300 единиц техники из наличия Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса.



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