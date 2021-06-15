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15.06.2021 (18:20)

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ЦВО совершили перелет из Челябинской в Астраханскую область для участия в учении

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) завершили перелет из Челябинской в Астраханскую область для участия в учении с применением авиационных средств поражения.

Лётчики ЦВО совершили беспосадочный перелёт продолжительностью около двух часов, преодолев порядка 2 тыс. километров. Взлетев с военного аэродрома в Челябинской области экипажи отработали учебно-боевые задачи по воздушной разведке и преодолению средств противовоздушной обороны условного противника. В ходе летно-тактического учения в Астраханской области экипажи выполнят боевые пуски авиационных ракет класса «воздух-воздух», применяемых в условиях высокоманевренного ближнего воздушного боя.

В учении, которое пройдет в середине июня, задействовано 12 единиц авиационной техники (истребители-бомбардировщики Су-34, транспортные самолеты Ан-12), более 50 единиц наземной техники и около 500 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Истребительная авиация
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