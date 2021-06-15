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15.06.2021 (18:10)

Военнослужащие ЦВО продолжают оказывать помощь местному населению в Республике Тыва, оказавшемуся в районах подтопления

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в Республике Тыва продолжают оказывать помощь местному населению, оказавшемуся в районах подтопления.

Личный состав соединения оказывает помощь гражданам по перевозке их в районные центры и к местам постоянного проживания, куда они не могут самостоятельно добраться в районе перекрытой из-за паводка автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп около населенного пункта Каа-Хем.

В оказании помощи принимают участие более 100 военнослужащих задействоано четыре единицы военной техники. В настоящее время помощь получили около 500 местных жителей поселка Каа-Хем и других близлежащих населенных пунктов Республики Тыва.

Сложная паводковая ситуация в Республике Тыва сложилась из-за обильных дождей и таяния снега в горах.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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