15.06.2021 (18:00)
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота.
Продолжительность полета составила около восьми часов.
На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.