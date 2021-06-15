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15.06.2021 (17:40)

Под Хабаровском прошла торжественная встреча команд-участниц всеармейского этапа конкурса АрМИ «Аварийный район-2021»

В Хабаровском соединении 12-го Главного управления Минобороны России прошла торжественная встреча участников команд, прибывших на соревнования аварийно-спасательных формирований «Аварийный район».
 
В программу конкурса входят этапы по преодолению условно зараженных участков местности в средствах спецзащиты, прохождению огненно-штурмовой полосы спасателя с 12-метровым скалодромом, транспортированию аварийного боеприпаса через пересеченную местность на специальном автомобиле, работе с аварийно-спасательным инструментом, а также освобождение «пострадавших» из-под завалов и стрельбу из штатного оружия.
 
В состязаниях примут участие более 80 спасателей, представляющих 12-е Главное управление, Ракетные войска стратегического назначения, Военно-Морской Флот, МЧС России и Госкорпорацию «Росатом».
 
Торжественное открытие конкурса состоится 19 июня.
 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , АрМИ , Аварийный район
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